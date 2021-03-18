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Шоу-бизнес

Фанаты не узнали Билли Айлиш, перекрасившуюся в блондинку

7:20 18 марта 2021
Билли Айлиш

Популярная американская певица и автор песен Билли Айлиш сменила имидж, удивив своих фанатов. 19-летняя звезда, которую за последнее время привыкли видеть с черно-зелеными волосами, перекрасилась в блондинку и обзавелась челкой. «Ущипните меня», — подписала она свое фото.

«Нет, ущипните МЕНЯ!», «Кто это?», — писали ее поклонники в комментариях. Большинство подписчиков решили, что новый образ Билли идет. «Похожа на ангела», «Нам нравится Билли-блондинка», «Очень сексуально», «Хорошенькая», «Но я буду скучать по зеленым волосам», — писали они.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Билли Айлиш лишилась сразу 100 тысяч подписчиков из-за «неприличных картинок».

Фото Instagram


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