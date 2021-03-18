Внучка Людмилы Гурченко засветилась в обнимку с Прохором Шаляпиным

Внучку Людмилы Гурченко, 37-летнюю Елену Королеву заметили в компании певца Прохора Шаляпина. Селебритиз вместе сфотографировались на вручении премии «Успешные люди» и разместили снимки в Instagram.

Напомним, Елена Королева — дочь Марии Королевой, единственной наследницы Людмилы Гурченко. 37-летняя Королева не замужем, но осенью 2020 года рассказывала, что ее сердце занято. Избранником Королевой называли молодого бизнесмена, которого не смущает 14-летняя разница в возрасте.

Что касается Прохора Шаляпина, то любвеобильный выпускник «Фабрики звезд-6» наконец «завязал с бабушками» (как метко выразилась бывшая жена певца) и теперь ищет свою любовь среди ровесниц.

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