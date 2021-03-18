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Шоу-бизнес

«Моя маленькая»: муж Катерины Кухар с нежностью показал конкурентку

8:01 18 марта 2021
стоянов кухар

Звезда украинского балета Александр Стоянов и его супруга, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар могут быть довольны: в театре подрастает достойная смена. Александр не мог не восхититься замечательным танцем юной и талантливой Ани Стояновой в балете «Сиртаки». Видео выступления Стоянов опубликовал в Instagram.

«Моя маленькая талантливая Аня Стоянова в балете „Сиртаки“. Подрастает конкуренция», — с нежностью признал артист.

А Екатерина Кухар призналась, что мечтает восстановить главную балетную школу Украины, поскольку здание обветшало, и педагоги творят чудеса, воспитывая в таких условиях звезд сцены.

Также Екатерина рассказала о самых страшных снах балерины, которые частично стали явью во время выступления во Франции.

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