57-летняя американка стала самой возрастной моделью Sports Illustrated Swimsuit, впечатлив фотосессией в купальниках

57-летняя американка Кэти Джейкбос стала самой возрастной моделью-новичком журнала Sports Illustrated Swimsuit за всю его историю. Кэти, которая вошла в число финалистов конкурса по отбору «девушек"-моделей в 2020 году, сделала фотосессию в купальниках для нового выпуска издания.

Sports Illustrated Swimsuit — ежегодное издание публикуемое американским журналом Sports Illustrated. Основной темой издания являются фотографии красоток в бикини.

На сегодняшней день старейшей моделью, которая появилась на страницах Sports Illustrated Swimsuit, является знаменитая модель Кристи Бринкли. Она снялась для него в возрасте 63 лет. Однако бывшая жена музыканта Билли Джоэля Кристи не была «новичком» и сотрудничала с изданием в прежние годы, впервые появившись на обложке Sports Illustrated в 1979 году. Свой путь в модельном бизнесе Бринкли начала в возрасте 19 лет.

Кристи Бринкли с дочерьми

Фото Instagram

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