Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Тина Кароль сообщила поклонникам печальную новость: по независящим от нее причинам ближайшие концерты отменяются. Скорее всего, это связано с усилением карантина в западных областях и ограничением на массовые мероприятия.

Судя по афише, в марте у Кароль были запланированы выступления в городах Ровенской, Львовской и Волынской областей.

17 марта Тину ждали на концерте в Дубно, но концерт перенесли. Компания-организатор обещает, что выступление состоится, но позже. Новую дату объявят дополнительно, билеты останутся действительными.

Напомним, у Тины Кароль планировался большой концертный тур, а ключевым элементом выступления должен был стать новый хит «Скандал».



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