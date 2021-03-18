27.60 / 27.81 32.77 / 33.18
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

8:28 18 марта 2021
тина кароль

Тина Кароль сообщила поклонникам печальную новость: по независящим от нее причинам ближайшие концерты отменяются. Скорее всего, это связано с усилением карантина в западных областях и ограничением на массовые мероприятия.

Судя по афише, в марте у Кароль были запланированы выступления в городах Ровенской, Львовской и Волынской областей.

17 марта Тину ждали на концерте в Дубно, но концерт перенесли. Компания-организатор обещает, что выступление состоится, но позже. Новую дату объявят дополнительно, билеты останутся действительными.

Напомним, у Тины Кароль планировался большой концертный тур, а ключевым элементом выступления должен был стать новый хит «Скандал».

887

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Популярную модель, «жену самого сексуального мужчины 2019 года», раскритиковали за фото топлес с сыном

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер