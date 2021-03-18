Популярную модель, «жену самого сексуального мужчины 2019 года», раскритиковали за фото топлес с сыном

Популярную американскую модель и телеведущую Крисси Тейген, которая в прошлом году трагически потеряла ребенка, жестко раскритиковали в сети после того, как она опубликовала в Instagram снимок, где изображена топлес вместе со своим двухлетним сыном Майлзом, стоящим у нее между ногами. Многие пользователи сочли это неприемлемым.

«Это самый странный снимок из всех, что я видела в жизни», «Существуют же какие-то границы», «Прости. Ты мне нравишься. Но такое недопустимо», «Только меня от этого зрелища коробит?», — писали в комментариях.

Однако были и те, кто защищал Крисси, считая этот снимок «воплощением материнства». Они также писали, что Крисси «учит детей гордиться своим телом».

Сама 35-летняя модель ответила двумя шутливыми комментариями. «Все, кого бесит этот снимок, можете писать здесь — чтобы я могла заблокировать сразу всех в одном месте», — написала она. И добавила: «Подождите, они еще узнают, что мы и ванну принимаем вместе».

Тейген не привыкать к подобной критике. Ранее подобную реакцию вызывали снимки, где кормит грудью своих детей.

Бывшая модель Sports Illustrated Крисси (отец которой норвежского происхождения, а мать — тайского) с 2013 года замужем за американским певцом Джоном Леджендом, которого в 2019 году журнал People провозгласил «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих». Помимо Майлза, которому в мае исполнится три года, у пары есть дочь Луна. В апреле девочка отметит свое пятилетие.

Фото Instagram



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