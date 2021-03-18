27.60 / 27.80 32.83 / 33.22
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«У меня есть брат!» Вера Брежнева поделилась сногсшибательным открытием

9:20 18 марта 2021
Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева посмеялась над тем, как забавно российские СМИ перевирают биографии известных личностей. Читая заметку о певце Тимати, Вера заметила, что материал был проиллюстрирован фотографией ее родителей — Виктора Михайловича и Тамары Витальевны. Брежнева по этому поводу пошутила в Instagram, что благодаря путанице с фото неожиданно обрела младшего брата.

«У меня есть брат. Новость года», — веселится Вера.

Вере Брежневой 39 лет. У певицы есть старшая сестра Галина и две младших сестры Анастасия и Виктория. По словам Веры, вместо одного братика она получила двойной подарок — сестер-близняшек.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

роман и анна ризатдиновы

Стал копией отца: Анна Ризатдинова показала сына беглого нардепа

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер