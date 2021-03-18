«У меня есть брат!» Вера Брежнева поделилась сногсшибательным открытием

Певица Вера Брежнева посмеялась над тем, как забавно российские СМИ перевирают биографии известных личностей. Читая заметку о певце Тимати, Вера заметила, что материал был проиллюстрирован фотографией ее родителей — Виктора Михайловича и Тамары Витальевны. Брежнева по этому поводу пошутила в Instagram, что благодаря путанице с фото неожиданно обрела младшего брата.

«У меня есть брат. Новость года», — веселится Вера.

Вере Брежневой 39 лет. У певицы есть старшая сестра Галина и две младших сестры Анастасия и Виктория. По словам Веры, вместо одного братика она получила двойной подарок — сестер-близняшек.

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