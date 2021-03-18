Стал копией отца: Анна Ризатдинова показала сына беглого нардепа

Гимнастка, бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова показала, как сейчас выглядит ее сын Роман.

Мальчику уже три года, и он очень напоминает отца — бывшего депутата и бизнесмена Александра Онищенко.

Анна родила сына от Онищенко в ноябре 2017 года. В 2019 году родители Ромы расстались. Онищенко уехал в Западную Европу, Ризатдинова осталась в Киеве.

У отца с сыном не только внешнее сходство. Юный Рома, как и родитель, тоже проявляет интерес к спорту. Но если Александр Онищенко был фанатом конного спорта и вице-президентом соответствующей федерации, то Роман выбрал для себя футбол и активно тренируется на стадионе.

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