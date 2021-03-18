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Шоу-бизнес

Маша Ефросинина «обиделась» на Дантеса

11:16 18 марта 2021
маша ефросинина

Певец и шоумен Владимир Дантес выпустил свой пятый сингл. Называется песня Sasha. По словам музыканта, именно Instagram-аудитория помогла определиться с названием.

Песня была написана около года назад, нужно было только вставить пропущенное имя.

А певица Джерри Хейл и телеведущая Маша Ефросинина уверены, что песню стоило бы назвать «Маша» и вместе подкололи Дантеса.

Напомним, Владимиру Дантесу и Наде Дорофеевой предложили записать новый хит, потому что старый — «Любите друг друга» — уже надоел.

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