Испугался, сбежал в Киев: Ивангай раскрыл подробности романа с несовершеннолетней Марьяной Ро

Популярный блогер Ивангай (Иван Рудской) рассказал о своей «лав стори» с блогершей Марьяной Ро и о том, почему они расстались.

В программе «вДудь» он рассказал ведущему Юрию Дудю, как познакомился с Марьяной Рожковой — несовершеннолетняя девушка в то время жила в Японии. Они познакомились в сети, завязалась переписка…

«В то время у меня гормоны бушевали, я прямо офигел… Надо лететь, надо лететь», — говорит Ивангай, которому на момент знакомства было 18 лет: «Мне показалось, что это будет крутая романтик-стори… Она была красивым опытом в моей жизни».

Блогер оформил учебную визу и стал изучать японский язык. О времени, проведенном в Японии, он вспоминает едва ли не стрепетом и говорит, что сейчас редко «ловит» такое настроение: «Как будто детство… Все ярко… Япония, влюбленность… YouTube прет… Ты такой думаешь: а кому это интересно? А оказывается, что всем. Всему миру и даже японцам».

Позже Иван и Марьяна (девушке в то время было 15 лет) решили переехать в Москву. На момент их знакомства у Ивангая было три миллиона подписчиков, у его девушки — порядка 100 тысяч. А потом количество фолловеров Марьяны Ро резко возросло. «Я думаю, что она и без меня что-то смогла, но со мной эта история приобрела совершенно другой поворот, более масштабный для нее», — рассказывает Ивангай

Для него тема общения с несовершеннолетней Марьяной до сих пор является «больной»: «Я переживал… В Японии было все ок, а мы летим в Москву, где возраст согласия — 16 лет. А на тот момент ей было 15 лет. Я тогда переживал. Тогда и мама ее была рядом с нами. Она сначала навестила нас, а потом осталась жить. Мне было страшно. С мамой я не смог наладить контакт, она мне показалась злой женщиной. Она грозилась, что может сообщить о нас в полицию, когда я немного не слушался… Использовали мои страхи в своих целях. Тогда я действительно очканул и улетел в Киев. Переждал, пока мама улетит».

Ивангай и Марьяна встречались полтора года. «Вся лав стори была действительно яркой. Путешествия, блогинг… Все закончилось из-за нервного срыва по поводу контрактов», — вспоминает Ивангай и добавляет, что нервничала и Марьяна, и он сам. «Я разруливал дела, был на срыве… Хотя нет, я не срываюсь, я просто ухожу. Вот так вышло у меня. А мог бы кукухой поехать, если бы продолжил эти отношения», — добавил блогер.

Напомним, что недавно в России возбудили уголовное дело из-за попытки похитить племянника Юрия Дудя.

Фото со странички Ивана Рудского в социальных сетях.



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