Сердце тает: Санта Димопулос подловила у дочки «взгляд только для папы»

Украинская певица Санта Димопулос показала поклонникам, какими глазами ее дочь София смотрит на своего отца — бизнесмена Игоря Курченко.

«Этот взгляд только для папы», — так певица прокомментировала видео с дочкой, которое она выложила в сториз в Instagram.



Недавно Санта Димопулос опубликовала в сети откровенный пост, рассказав поклонникам о мечтах, которые для нее стали явью. Среди них певица упомянула крепкую семью, близкого друга и партнера, дочку, участие в проекте «Танці з зірками», а также финансовую независимость.

Кстати, ее фолловеры, у которых Санта поинтересовалась, на кого больше похожа София — на маму или папу, заметили, что гены отца девочки оказались сильнее.

Фото со страницы Санты Димопулос в социальных сетях.

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