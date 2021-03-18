Эпатажная Maruv в откровенном наряде показала, кто и как ей разминает бедро

Скандальная певица Maruv (Анна Корсун), ранее пожаловавшаяся на своего мужа Александра, показала тщательную подготовку к съемкам нового клипа. Об этом она сообщила в сториз Instagram.

«Сегодня съемка клипа», — говорит Maruv, стоя перед зеркалом. В это время ей разминают бедро. Видно, что для новых съемок певица вновь выбрала эпатажный наряд.

Напомним. Maruv активно подогревает интерес к своему клипу — недавно она опубликовала откровенные фото со съемочной площадки. Участники съемок, похоже, пытаются пробудить в зрителях настоящий «вулкан страстей».

Ранее сообщалось, что MARUV показала страстный поцелуй с мужем Александром Корсуном — этот момент попал на видео при съемке на бортике бассейна.

Фото из Instagram Maruv

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