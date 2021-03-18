Российская певица Катя Лель (Екатерина Чупринина) придумала способ, как помочь планете и решить самую острую экологическую проблему — мусорную. По мнению Екатерины, жителям Земли не обойтись без инопланетян. Дело за малым — придумать, как связаться с представителями внеземных цивилизаций.

«Как же я мечтаю, чтобы уже скорее, наконец, высшие силы Света навели порядок на нашей Земле и убрали весь ненужный мусор, который не дает людям жить в здравии», — переживает певица.

Как подать сигнал инопланетянам, чтобы они прилетели на Землю, певица пока не придумала, и в этом основная загвоздка. «Без нашего участия они не имеют право нам помогать, такой Космический закон» — объясняет Екатерина.

Екатерина Чупринина (Катя Лель) является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР», незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

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