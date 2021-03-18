27.60 / 27.79 32.84 / 33.19
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Инопланетяне, введите войска! Катя Лель сообщила о загвоздке с пришельцами

13:17 18 марта 2021
катя лель

Российская певица Катя Лель (Екатерина Чупринина) придумала способ, как помочь планете и решить самую острую экологическую проблему — мусорную. По мнению Екатерины, жителям Земли не обойтись без инопланетян. Дело за малым — придумать, как связаться с представителями внеземных цивилизаций.

«Как же я мечтаю, чтобы уже скорее, наконец, высшие силы Света навели порядок на нашей Земле и убрали весь ненужный мусор, который не дает людям жить в здравии», — переживает певица.

Как подать сигнал инопланетянам, чтобы они прилетели на Землю, певица пока не придумала, и в этом основная загвоздка. «Без нашего участия они не имеют право нам помогать, такой Космический закон» — объясняет Екатерина.

Екатерина Чупринина (Катя Лель) является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР», незаконную концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тина кароль

Тина Кароль обратилась к поклонникам с печальным известием

Мишина

Мишина спровоцировала волну негодования по поводу «Холостяка»

Светлана Лобода

Одинокая Лобода с печальной ухмылкой показала шикарную спальню

карантин

«Почему остается работать транспорт?» Ткаченко поддел объявившего жесткий карантин Кличко

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер