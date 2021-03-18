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Шоу-бизнес

Обосновавшаяся в России дочь Ольги Сумской стала выращивать овощи

14:24 18 марта 2021
Антонина Паперная

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской и актера Евгения Паперного, Антонина, которая 10 лет назад переехала в Россию, увлеклась выращиванием овощей.

О своем новом увлечении она рассказала в Instagram, написав: «Сказали бы мне, в мои шальные 20, что через 10 лет я буду сажать овощи в горшках, рассмеялась бы. Громко. Такое вот новое увлечение. Нравится мне».

Как передает «ТСН», Ольга Сумская в передаче «TalaVision» рассказала о том, как так случилось, что Тоня оказалась в России. Когда старшей дочке актрисы было 17 лет, та захотела учиться в Щукинском училище в Москве и даже поступила, но позже передумала уезжать. А через четыре года, закончив академию в Киеве, она таки отправилась в Москву, вновь поступив в Щукинское.

Антонина живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем, они воспитывают двоих детей.

Кстати, недавно они «вывели в свет» 3-летнюю дочку Еву — супруги были на премьере мультфильма.

Фото Антонины Паперной из социальных сетей.

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