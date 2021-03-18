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Шоу-бизнес

«Только ***** светить умеет?» Maruv ответила на обвинения

14:53 18 марта 2021
Марув

Скандальная певица Maruv ответила на обвинение интернет-пользователей, которые утверждают, что Анна Корсун «способна лишь ж. й крутить».

В TikTok она выложила ролик, в котором рассказала хейтерам, что у нее — два высших образования, она сама пишет песни и делает аранжировки, ставит хореографию и режиссирует свое шоу. Не забыла она упомянуть и о своем бренде одежды.

@maruvofficial ♬ Tik Tok Челлендж — SLAVA MARLOW

Кстати, откровенное белье, которое певица рекламирует и в социальных сетях, нередко критикуют подписчики.

А недавно Анна Корсун повеселила поклонников забавным видео, которое было снято в гримерке. В то время, как певица готовилась к съемкам, ее супруг Александр дремал на диване. Рядом с мужчиной спал пес. «Он всегда так… Я работаю, а он спит», — сказала певица, напоминающая супругу что собаку неплохо было бы и покормить.

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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