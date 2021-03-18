Наташе Королевой без макияжа досталось в комментариях на TikTok

Певица Наташа Королева рискнула выложить на TikTok свое видео о посиделках на Масленицу и тут же поплатилась за непраздничный вид. Примечательно, что в основном досталось певице от женщин. Мужчины были более сдержанными в комментариях.

Вместе со старым приятелем, продюсером Борисом Рубиновским Королева ездила в концертный тур, а потому праздничное застолье с блинами пришлось организовывать в поезде. Забавное видео с озвучкой мультяшными голосами вызвало совсем не такую реакцию, на которую надеялась певица.

Королеву раскритиковали за отсутствие макияжа, за морщины и нежелание делать подтяжку лица.

Наташа Королева является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, соучастие в пропагандистских мероприятиях России и за попытки легализации оккупации полуострова.

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