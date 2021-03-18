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Шоу-бизнес

Популярные российские актрисы-близнецы родили с разницей в 20 дней

15:48 18 марта 2021
Сестры Арнтгольц

Российские актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц объявили о практически одновременном (с разницей в 20 дней) рождении у них сыновей. Снимок с бирками из роддома опубликовали в Instagram Татьяны.

«Самые дорогие браслеты на Земле. Самые дорогие подарки. С днем рождения нас», — написала Татьяна.

 

В ноябре 2020 года Татьяна Арнтгольц официально узаконила отношения с коллегой Марком Богатыревым, обменявшись кольцами в узком кругу. От предыдущих отношений с актером Иваном Жидковым у нее есть дочь Маша.

 

Ольга Арнтгольц замужем за режиссером Дмитрием Петрунем, у пары уже есть общий ребенок — сын Аким, также они воспитывают дочь Анну от брака актрисы с Вахтангом Беридзе.

Татьяна Арнтгольц является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и незаконную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму.

Напомним, 11 марта своего первенца родила Американская модель и актриса Эмили Ратаковски.

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