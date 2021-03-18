Седокова бросила пить и начала стремительно поправляться

Певица Анна Седокова начала соблюдать пост. Подробности она сообщила в своем Instagram.

«Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Ещё 44 дня. Но это не точно. Возможно, и навсегда, — написала Седокова. — Это будет пост про пост. Сегодня четвертый день моей новой жизни, в которой нет места мясу, молочке, яйцам, алкоголю. Так совпало, что моя внутренняя трансформация началась одновременно с Великим Постом. Пора начинать. Я сильная, я справлюсь».

Певица поделилась, что обожала колбасу и круассаны, а также зачастую радовала себя бокалом красного вина. Она отметила, что за время поста поправилась на килограмм, и, возможно, вес продолжит набираться.

«Но я верю, что тогда появлюсь я настоящая и приму себя в любом состоянии», — подчеркнула Седокова.

Подписчики пишут в комментариях слова поддержки.

Напомним, Седокова рассказала, что она «похоронила себя как артиста».

Фото из Instagram

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