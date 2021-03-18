Бывшая жена Остапчука впервые после развода появилась с новым мужчиной

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко, назвавшая ранее бывшего мужа «психически нестабильным», впервые после развода появилась на публике с новым мужчиной. На одном из светских мероприятий ее сопровождал таинственный незнакомец. Но раскрывать его имя и говорить об изменениях в личной жизни Елена отказалась.

«Мне очень льстят ваши догадки. Но я не думаю, что сейчас в принципе время говорить о таких вещах. Я надеюсь, что скоро так и будет», — сказала Войченко в программе ЖВЛ и попросила журналистов не показывать лицо ее спутника.

Елена поделилась, что видит рядом с собой в первую очередь зрелого и честного мужчину.

«Он должен быть честным перед собой, в первую очередь. Из собственного опыта, если бы мне человек показал, какой он есть на самом деле, вопросов бы не было никаких. Теперь я буду внимательнее к тем людям, которые любят играть», — сказала Елена.

Тема отношений с Остапчуком остается для нее тяжелой. Она добавила, что Владимир не часто видится с детьми, иногда навещает их в школе и садики, что демонстрирует в сети.

«Я не хочу, в принципе, говорить о человеке, который никоим образом не участвует в жизни моей семьи… Наверное, в школе он с ними видится. В садике. 14 секунд сторис. Ой, не надо», — поделилась Елена.

Напомним, развод Остапчука и Войченко сопровождался громким скандалом. Сейчас бывшие супруги в судебном порядке выясняют материальные споры.

Владимир создал новую семью и делится подробностями семейной жизни с Кристиной.

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