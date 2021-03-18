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Жена Джастина Бибера Хейли Болдуин призналась, о какой из 20 своих татуировок она сожалеет

18:29 18 марта 2021
Хейли Болдуин

Хейли Болдуин, жена певца Джастина Бибера и дочь актера Стивена Болдуина, призналась, что из 20 с лишним мини-татуировок, имеющихся у нее на теле, она сожалеет об одной.

24-летняя американская модель рассказала в интервью изданию ELLE, что хотела бы избавиться от изображения пистолета у себя на среднем пальце. По ее словам, это была ее подростковая ошибка. «В 18 лет я думала: „Да! Єто выглядит круто“…Но сейчас я бы никогда не стала такого делать. Я думаю, что пистолеты — это атрибуты насилия», — сказала Болдуин-Бибер, которая в последние годы выступает за более жесткий контроль над оружием в США.

У Хейли имеется еще множество тату — в том числе первые буквы имени ее супруга Джастина (за которого она вышла замуж в 2018 году) и ее фамилии, а также луна, звезды, сердечко, крестик и многое другое.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пальто Хейли Болдуин стоимостью 10 тысяч долларов сравнили со шваброй.

Фото Instagram

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