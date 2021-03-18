В ожидании суперсилы: известный телеведущий нашел позитив в COVID-19

Ведущий программы «Сніданок» на телеканале «1+1» Егор Гордеев инфицировался коронавирусом, как многие его коллеги. Тем не менее журналист не унывает и воспринимает болезнь как сигнал «перезагрузить психику и иммунную систему».

«Я все-равно рад пережить этот опыт. Когда в тебя вселился „чужой“ с обзорной экскурсией по бренному телу, совершенно иначе начинаешь относиться к свойствам собственного организма и ощущениям. Они безмерны», — написал Гордеев в Instagram.

Теперь он относит себя к суперлюдям и всерьез ожидает появления у него суперсилы.

В комментариях пользователи делятся собственным опытом борьбы с «модным» заболеванием, причем некоторые также находят позитив в случившемся. Например, одна из подписчиц порадовалась, что теперь не слышит запахов в общественном транспорте.

Напомним, согласно прогнозам ВОЗ, пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, а ее окончания можно ожидать к началу 2022 года.

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