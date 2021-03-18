«Папе это не понравится»: дочь Поляковой отреагировала на фото певицы с Олегом Винником

Певица Оля Полякова выложила в Instagram «компроментирующее» фото в обнимку с коллегой Олегом Винником (звезды украинской эстрады являются судьями шоу «Маска»).

«Кто в маске?», — игриво подписала снимок «королева ночи».

Примечательно, что одной из первых фото прокомментировала старшая дочь певицы Мария.

«Папе это не понравится», — «пригрозила» маме она.

А еще одна подписчица, очевидно, из зависти, назвала прильнувших друг к другу звезд «вовчиком и волчицей».

Напомним, Оля Полякова замужем уже 16 лет, у нее двое детей — Маша и Алиса. Своего мужа Вадима она называет ведущим, который в какой-то момент стал ведомым. Олег Винник никогда публично не говорит о своей семейной жизни, однако СМИ женой певца давно называют его бэк-вокалистку Таюне (Таисию Сватко). Известно, что у пары есть сын, он серьезно занимается плаванием.

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