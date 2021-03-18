Jerry Heil с попой, как у Ким, собралась замуж за Канье Уэста

Молодая украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) всерьез нацелилась на замужество, причем своим избранником, судя по новому посту в Instagram, она видит «бывшего» Ким Кардашьян Канье Уэста.

«За минувший год состояние Канье Уэста выросли вдвое и теперь составляет более 6 млрд денег», — объяснила свой выбор Яна, призвав фолловеров оценить ее шансы стать «Джерри Уэст».

Чтобы добиться этого, певица нарядилась в особый латексный костюм с накладной попой «как у Ким», а в процессе одевания заявила, что чувствует себя… колбасой.

«У вас ничего не выйдет, но при разводе сможешь отхватить немного денежек», «Гламурная колбаска», «Канье Шимаев покруче», — отозвались подписчики.

Отметим, что и без костюма Яна довольна собственной «пятой точкой».

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