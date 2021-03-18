Потап с Позитивом поиздевались над новым клипом Каменских и получили на орехи от Никитюк

Алексей Потапенко (Потап) и его подопечный Алексей Завгородний (Позитив) потроллили клип Насти Каменских на ее новый хит «Девочки рулят». Видео Потап запостил в Instagram.

Потап и Позитив покривлялись под музыку Насти, причем Потапенко имитировал еще и зажигательные движения бедрами своей супруги, после чего в кадр ворвалась Леся Никитюк и разогнала «охальников» своей сумкой.

На данный момент видео посмотрели 140 тысяч фолловеров певца, большинство которых сочли его по-настоящему жарким.

Напомним, в новом клипе Насти появились ее подруги — Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и Анна Андрийчук-Завгородняя (жена Позитива). Певица называет эту работу манифестом всех отрывных девчонок.



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