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Шоу-бизнес

«Скорблю, но светло»: Диана Арбенина потеряла отца

22:32 18 марта 2021
Диана Арбенина

Российская певица Диана Арбенина осиротела — у нее скончался отец, Сергей Иванович. О своей трагедии она сообщила в Instagram на 9-й день после случившегося.

«Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец. Скорблю, но светло», — поделилась певица.

Ранее она рассказывала, что много лет назад именно папа благословил ее на переезд в Санкт-Петербург, а потом поддерживал ее в творческих начинаниях. Сам он был хирургом и посвятил жизнь тому, чтобы спасать жизни людей.

«У моего отца была мечта — промчать из Рязани во Владивосток. Так и осталась мечтой. Я преклоняюсь перед этим мужественным, великодушным и добрым человеком», — рассказывала Арбенина в одном из интервью.

Диана Арбенина является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым и отрицание российской агрессии.

Напомним, сама певица оказалась на грани жизни и смерти в январе 2019 года — тогда у нее во время отдыха на французском горнолыжном курорте произошел сердечный приступ.

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