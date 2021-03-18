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Шоу-бизнес

«Мы сделали это!»: популярная российская актриса избавилась от силиконовой груди

22:56 18 марта 2021
Регина Мянник

Российская актриса Регина Мянник сделала неожиданное признание — по словам женщины, она перенесла операцию по удалению некачественных грудных имплантов, вдохновившись примером подруги — Леры Кудрявцевой.

Оказалось, что Мянник сделала маммопластику еще в 90-е, когда ее грудь изменилась после родов и кормления. Однако теперь врач актрисы рекомендовал ей удалить импланты, позаботившись о своем женском здоровье.

«Я удалила импланты. И считаю своим гражданским и человеческим долгом рассказать об этом всем женщинам, находящимся в зоне риска от длительного ношения грудных имплантов. Спасибо за мужественный рассказ моей близкой подруге Лере Кудрявцевой. Она рассказала, каких последствий можно избежать, если вовремя обратиться к врачу. Вчера мне провели длительную операцию по удалению имплантов. Сейчас у меня ничего не болит», — рассказала актриса в Instagram, признавшись, что решилась на операцию из-за серьезных осложнений.

Напомним, ранее подобную операцию по удалению имплантов перенесла и украинская модель Наталия Гоций.

Фото СтарХит

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