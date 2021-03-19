«Никакой из этих»: образы Насти Каменских «для тусовки» забраковали
Певица Настя Каменских поинтересовалась у поклонниц, какой из ее «луков» они бы выбрали для тусовки с подругами, и нарвалась на критику.
В Instagram она предложила на выбор несколько образов, которые певица использовала во время съемок нового клипа. Настя, в частности, позировала в блестящих черных штанах, белых кроссовках и прозрачной блузе, под которую был надет яркий бра. Настя Каменских представила как романтичные, так и экстравагантные наряды. Но, похоже, ни один из них фолловеров не впечатлил.
В топ вышел комментарий, автор которого написала, что ей не понравился ни один из «луков».
Напомним, что в клипе Каменских на песню «Девочки рулят» снялись ее подруги — Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и Анна Андрийчук-Завгородюняя (жена Позитива).
А Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив) потроллили клип Каменских, покривлявшись под музыку Насти. За что получили «на орехи» от Леси Никитюк.
Фото Насти Каменских из социальных сетей.67
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