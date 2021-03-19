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Шоу-бизнес

Популярная модель, которая отдала старшего сына в интернат для умственно отсталых детей, беременна шестым ребенком

9:38 19 марта 2021
Кэти Прайс и Карл Вудс

Популярная британская модель, певица, телезвезда, дизайнер и бизнес-леди Кэти Прайс, известная также под псевдонимом Джордан, скоро в шестой раз станет мамой. 42-летняя Кэти опубликовала в Instagram фото, на которых она нежно поддерживает свой округлившийся живот. И поблагодарила своего 32-летнего бойфренда Карла Вудса за то, «что он стал частью нее». Подписчики засыпали ее поздравлениями.

Ранее стало известно, что Прайс отдаст своего старшего сына, 18-летнего Харви, в интернат для детей с отклонениями в умственном развитии.

Харви родился в мае 2002 года от непродолжительных отношений модели с темнокожим футболистом Дуайтом Йорком, который не принимал участие в его воспитании. Мальчик появился на свет частично слепым. Он также страдает аутизмом и синдромом Прадера-Вилли, при котором наблюдается задержка психического развития, ожирение, повышенная сонливость.

Помимо Харви у Прайс есть еще четверо детей. С 2005 по 2009 год она была замужем за музыкантом Питером Андре, от которого родила сына Джуниора и дочь Принцесс — сейчас им 15 и 13 лет, соответственно.

С 2010 по 2012 год Прайс была замужем за актером и участником боев без правил Алексом Рейдом. Общих детей у них нет.

От третьего мужа-стриптизера Кирана Хейлера у нее имеются семилетний сын Джетт Ривьера Хейлер и шестилетняя дочь Барни.

С продавцом автомобилей и участником в британского реалити-шоу Love Island Кэти начала встречаться в июне 2020 года.

Кэти и Карл с ее детьми

Фото Instagram

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