Верен супруге? Олег Винник отказался целовать прижавшуюся к нему Олю Полякову

Оля Полякова и Олег Винник устроили мини-вечеринку на одном из мероприятий, которая закончилась их общим фото, возмутившим старшую дочь певицы Машу. Однако певица поделилась в Instagram-stories еще и видео общения с коллегой.

Все начинается с того, что Оля протягивает Виннику стакан явно со спиртным.

«Решаем с Винником проблемы авторского права в узком кругу», — объясняет она.

После мини-паузы, во время которой знаменитости, очевидно, сделали по глотку, Оля заявила, что они с коллегой решили — на самом деле они брат и сестра, которых разлучили в детстве.

Закрепить открытие Полякова предложила поцелуем, но Винник отшутился.

Оле пришлось идти напопятную и она сообщила коллеге, что во время пандемии вообще-то целоваться нельзя.

«Коронавирус. Нельзя целоваться»,— сказала она.

«У кого (коронавирус)?» — переспросил Винник.

«А, у нас уже антитела. У всех», — «припомнила» «собутыльница».

«А у нас одна маска на двоих», — игриво добавил Олег.

Напомним, ранее в интервью Дмитрию Гордону 47-летний Винник заявил, что счастлив в личной жизни, однако указал, что личная жизнь артиста должна оставаться за кадром. По данным СМИ, он женат на своей бэк-вокалистке Таисии Сватко («Таюне»).

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