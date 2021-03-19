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Шоу-бизнес

Гарик Харламов нашел парадокс в нездоровой пище

9:52 19 марта 2021
Гарик Харламов

Шоумен Гарик Харламов возмутился утверждением, что гамбургер является вредной едой, в то время как его составляющие по отдельности — полезной.

«Кто нибудь может мне объяснить этот парадокс?» — написал он в Instagram, сравнив целый гамбургер и разобранный на «запчасти».

Подписчики предложили Харламову свои взгляды на этот парадокс. А один из фолловеров использовал яркое сравнение, написав о российской сборной по футболу, где каждый в отдельности игрок хорош, а все вместе — не очень.

Недавно Гарик «Бульдог» Харламов в очередной раз «прошелся» по шоу «Давай поженимся», которое часто становится мишенью для его шуток. Шоумен выложил в соцсеть один из номеров, где на сцене танцевали два одетых лишь в трусы «качка», поинтересовавшись, кто из них невеста.

Фрагмент фото со странички Гарика Харламова в социальных сетях.

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