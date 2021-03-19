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Шоу-бизнес

Оля Полякова приняла ванну при дочери

2:21 20 марта 2021
Оля Полякова в ванной

Оля Полякова, которая отходит от вечеринки с Олегом Винником, устроила релакс в теплой ванной. Видео она традиционно показала в «сториз» своего Instagram.

Примечательно, что в кадр попала и дочь знаменитости, которая устроилась на меховом коврике с гитарой и перебирала струны.

«У меня тут музыкальное сопровождение во время того, как я ванную принимаю», — объясняет певица.

У Оли Поляковой — две дочери — Мария и Алиса. Младшую 9-летнюю Алису звездная мама недавно"подставила", скормив ей жгучий перец на Мальдивах.

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