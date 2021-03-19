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Шоу-бизнес

Юрий Горбунов опубликовал особое фото с женой

10:38 19 марта 2021
Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Известный шоумен и телеведущий Юрий Горбунов похвалился в художественным черно-белым снимком с любимой супругой Катей Осадчей. Оба позируют в ретро-нарядах. Так, Катя одела черное платье с блестками и нитку жемчуга на шею, а волосы уложила в стильную прическу. Ее супруг же предстал в строгом костюме. Отсутствие галстука или бабочки он компенсировал стильным нагрудным платком.

«Черно-белые фотографии всегда придают какую-то особую магию к снимкам! Какая-то в них творческая энергия! Хотя и немаловажно — кто именно на снимках», — написал Юрий.

«Как будто из 30-х годов», «Вы такие гармоничные», «Катя великолепна», — отреагировали фолловеры.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая — одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе, которые в начале февраля отпраздновали «льняную свадьбу». Однако до отношений с Катей у Юрия Горбунова была жена Людмила, с которой он прожил в браке около 15 лет.

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