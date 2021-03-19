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Шоу-бизнес

Внучка Ротару обеспокоила подписчиков худобой

10:51 19 марта 2021
Соня Евдокименко

Внучка известной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, выложила в сеть свежее фото, на котором она позирует в миниатюрном легком платье.

«Дух весны. Чувствую себя хорошо, надеюсь, что вы тоже», — пишет Соня Евдокименко в Instagram.

Некоторые из ее подписчиков обратили внимание на то, что девушка очень похудела.

Недавно внучка Софии Ротару, активно путешествующая по миру, вернулась в Нью-Йорк после уик-энда в Париже. После поездки в Европу, где значительно холоднее, Соня Евдокименко прогулялась по городу в легкой одежде, попутно «засветив» своего жениха.

Фото со странички Сони Евдокименко в социальных сетях.

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