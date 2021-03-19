Российский режиссер с матами обвинил Земифру в плагиате

После того, как музыкант Leo Luganskiy, работающий в США, обвинил автора обложки нового альбома Земфиры «Бордерлайн» в плагиате, с подобными обвинениями на певицу обрушился и режиссер Роман Каримов.

На своей страничке в соцсетях Каримов написал, что «Жди меня» Земфиры — украденное «Лицо» группы Mad Dog. Он пристыдил певицу, раскритиковав ее альбом в целом.

Каримов — российский кинорежиссер, сценарист, композитор. Он, в частности, срежиссировал три короткометражных фильма («Оптимист», «Квартира 29» и «Не волнуйся!»), работал проморежиссером фильма «Платон» и режиссером-постановщиком документального фильма «Профессия: юморист», главную роль в котором сыграл Вадим Галыгин. В 2010 году был снят дебютный полнометражный фильм Каримова — комедия «Неадекватные люди».

Напомним, что Земфира является фигуранткой базы «Миротворец» за отрицание российской агрессии, манипуляцию общественно значимой информацией.

Новый альбом певицы вызвал неоднозначную реакцию. Он, в частности, не понравился продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной. «Бордерлайн» она порекомендовала слушать тем, кому показалось, что дела идут «хуже некуда», чтобы увидеть, что «есть куда».

Фото Земфиры из социальных сетей.

204

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter