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Шоу-бизнес

Российский режиссер с матами обвинил Земифру в плагиате

11:48 19 марта 2021
Земфира

После того, как музыкант Leo Luganskiy, работающий в США, обвинил автора обложки нового альбома Земфиры «Бордерлайн» в плагиате, с подобными обвинениями на певицу обрушился и режиссер Роман Каримов.

На своей страничке в соцсетях Каримов написал, что «Жди меня» Земфиры — украденное «Лицо» группы Mad Dog. Он пристыдил певицу, раскритиковав ее альбом в целом.

Каримов — российский кинорежиссер, сценарист, композитор. Он, в частности, срежиссировал три короткометражных фильма («Оптимист», «Квартира 29» и «Не волнуйся!»), работал проморежиссером фильма «Платон» и режиссером-постановщиком документального фильма «Профессия: юморист», главную роль в котором сыграл Вадим Галыгин. В 2010 году был снят дебютный полнометражный фильм Каримова — комедия «Неадекватные люди».

Напомним, что Земфира является фигуранткой базы «Миротворец» за отрицание российской агрессии, манипуляцию общественно значимой информацией.

Новый альбом певицы вызвал неоднозначную реакцию. Он, в частности, не понравился продюсеру певицы Светланы Лободы Нателле Крапивиной. «Бордерлайн» она порекомендовала слушать тем, кому показалось, что дела идут «хуже некуда», чтобы увидеть, что «есть куда».

Фото Земфиры из социальных сетей.

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