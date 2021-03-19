Ризатдинова пожаловалась на трудность с сыном, который — «копия Онищенко»

Анна Ризатдинова, недавно показавшая поврозлевшего сына на видео, решила поделиться с фолловерами в Instagram своим опытом сознательного материнства.

По ее словам, она старается не баловать ребенка, поскольку Роману еще «сложно понять, что это все нельзя взять просто так».

«Если он хочет машинку, то объясняю, что это не так просто. Чтобы что-то купить, мама ходит на работу и зарабатывает деньги», — объяснила Анна свою позицию.

Чтобы лучше донести до сына «азбучные истины», она придумала даже особую игру «магазин», чтобы донести — если усердно трудиться, можно покупать то, что захочется.

Тем не менее фолловеров больше заинтересовали не «мамины советы», а само фото мальчика.

Маленький Роман

Его схожесть с отцом — экс-нардепом Александром Онищенко — стала поводом для жаркого спора.

Напомним, Анна родила сына от Онищенко в ноябре 2017 года. В 2019 году родители Ромы расстались. Онищенко уехал в Западную Европу, Ризатдинова осталась в Киеве.

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