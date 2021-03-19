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Шоу-бизнес

Ждут книгу: поклонники Ани Лорак дали певице задание

12:19 19 марта 2021
Ани Лорак

42-летняя певица Ани Лорак оказалась еще и поклонницей чтения книг, в чем призналась своим подписчикам в Instagram.

«Книга — лучший друг, который всегда с тобой рядом. Можно отключиться от внешних дел, пообщаться с автором, получить знания и пищу для размышлений», — написала она, предложив рассказать о собственном отношении к чтению.

Подписчики же решили, что лучшую книгу для них может написать только их любимица.

«Вы такая мудрая и позитивная девушка, очень бы хотелось почитать ваши мысли», — написала одна из фанаток.

Ранее в любви к книгам призналась и Светлана Лобода.

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