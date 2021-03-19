Шэрон Стоун заявила, что ее обманом заставили показать интимное место во время знаменитой сцены фильма «Основной инстинкт»

63-летняя Шэрон Стоун написала мемуары под названием «Красота жить дважды», отрывки их которых попали в распоряжение журнала Vanity Fair. В них голливудская актриса рассказала о съемках эротического триллера «Основной инстинкт», который в 1992 году принес ей мировую славу. В частности, она описала, как снималась знаменитая сцена допроса, где ее героиня Кэтрин Трамелл, на которой нет нижнего белья, нарочито медленно несколько раз перекидывает одну ногу на другую, повергая в шок присутствующих.

Шэрон заявила, что ее вынудили продемонстрировать свою интимную часть тела обманом. По ее словам, режиссер Пол Верховен попросил ее снять белье.

«Белый цвет отражает свет, а потому мы видим, что на тебе есть трусики», — сказал он актрисе, пообещав, что на экране ничего не будет заметно.

Шэрон увидела результат только после того, как материал был полностью отснят. Причем просмотр состоялся в присутствии агентов и юристов, не имевших никакого отношения к этому проекту.

«Так я увидела свою вагину», — сказала Стоун. После этого она дала Верховену пощечину и выбежала вон. А потом обратилась к своему адвокату. Однако, поразмыслив, Шэрон решила все же, оставить все, как есть, поскольку эта сцена очень гармонично вписывается в образ ее персонажа.

Верховен ранее говорил в интервью, что Стоун отлично осознавала происходящее. «Она лжет. Любая актриса знает, что она увидит, если вы попросите ее снять нижнее белье и направите туда камеру», — сказал он. По его словам, Шэрон вовсе не была против наготы. Однако потом ее агент выразил опасения, что подобная сцена может испортить Шэрон карьеру. Однако на самом деле роль в картине Верховена превратила ее в суперзвезду и принесла статус секс-символа Голливуда.

В своей книге актриса подчеркнула, что только ее версия событий имеет право на существование, поскольку это ее тело. «Да, на эту тему имеется много точек зрения, но, поскольку речь идет о моей вагине, позвольте мне сказать: другие точки зрения — это полная фигня», - заявила она.

Шэрон также сказала, что во продюсеры советовали ей заняться сексом с партнером по фильму, чтобы добиться лучшей «химии» на экране. Это было еще до «Основного инстинкта».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Стоун доказала, что она все еще секс-бомба. снявшись в декольтированном боди.

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