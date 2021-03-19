Джамала о запретах мужа, ревности и пластических операциях: откровенное интервью

Певица Джамала, удивившая сменой имиджа, рассказала запретах мужа, ревности, воспитании сыновей, творчестве на карантине, новом альбоме и пластических операциях. Откровениями певица поделилась в интервью «Слава+».

Победительница «Евровидения» призналась, что непросто переживает карантин, отсутствие концертов. Ведь бизнес мужа тоже пострадал, когда закрывались кафе. Но это время Джамала использовала с пользой, наслаждалась материнством и работала над новым альбомом. По словам певицы, творить в условиях отсутствия концертов, обмена живой энергией со своими поклонниками, гораздо сложнее.

«Мы очень тяжело это переживали вдвоем, со своей семьей. С одной стороны у меня нет концертов. С другой — муж работает с партнерами и просто хватаются за головы, потому что их кафе расположены центре, а это большая аренда, стоит просто шальных денег. Сначала немного снизили плату, но потом вернули. Это конечно сложно. Но еще сложнее удержать людей… Мне тяжело говорить об этом, поскольку я не в бизнесе этом. Но мы, музыканты, также оказались в подобной ситуации. На стопе оказалось много профессий. Ну какой ты певец без концертов?

Я думала: ну, вот как напишу альбом, как все подготовлю. Но ничего не сработало, потому что нет обмена. Очень тяжело работалось на карантине. Когда все открыли, появилось вдохновение", — поделилась певица.

Джамала говорит, что главным на 100% в их семье является муж. Он решает все бытовые вопросы, убирает, моет посуду, за ним остается последнее слово в воспитании детей. Их отношения она сравнивает со стилем «хип-хоп».

Бекир прямо ничего не запрещает звездной супруге, но есть вещи, которые для него, как мусульманина, не приемлемы.

«Мы обговаривали, пошла бы я на «Танцы со звездами». Он сказал мне: «Там же нужно такие костюмы, не очень… Это не ревность. Мне кажется, это мусульманские традиции. Если вышла замуж, ты не должна быть такой: «А я тут ищу мужчину». Хотя я понимаю, что это шоу и нормально к этому отношусь…

Мы все стараемся обговаривать. На День влюбленных оставили детей с родителями, а сами сбежали в ресторан. И что мы делали? Включили телефоны и смотрели, как там наши дети. Когда есть дети, очень сложно говорить о чем-то другом: памперсы, пюрешки, люльки…", — призналась Джамала и добавила, что является «охраной в доме», следит за тем, чтобы все выспались, были в «рабочем» состоянии.

Джамала не боится экспериментировать в творчестве, в своих образах. Не исключает, что в будущем может сделать пластические операции и готова открыто говорить об этом.

«Я ничего пока не меняла, не знаю, придет ли это время. Я не знаю, что будет дальше, как я буду меняться и что мне захочется сделать. Но я не против, что женщина умеет очень красиво взрослеть. Мы все видим, какая крутая Дженнифер Лопес. Все хотят быть такими», — сказала Джамала.

Также она вспомнила о первой звездной славе, после победы в конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Тогда Джамала произвела фурор своим выступлением, ей предлагали контракты в США, России, в месяц было по 20 выступлений. Она впервые снялась на обложку мужского глянца XXL. И хотя певица позировала полностью одетой, декольте для представительницы крымских татар было слишком откровенным. Пять лет она не решалась показать это фото отцу, который является для Джамалы непререкаемым авторитетом.

Также Джамала рассказала, что они с мужем мечтают о собственном доме. Они уже приобрели участок и планируют строительство.

Напомним, после рождения второго сына, Селима-Герая, Джамала принялась худеть. Она поставила себе цель сбросить 10 килограммов. Сейчас она уже избавилась от половины лишнего.

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