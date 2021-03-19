«Интригующие обнимашки»: внучку Людмилы Гурченко заподозрили в романе со скандальным певцом

Скандальный российский певец, выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков), который в минувшем году пообещал «завязать с бабушками», переключился на богатых наследниц.

Так, на недавней вечеринке в честь финала конкурса «Мисс queen of the world» Шаляпина снова заметили в компании с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королёвой.

И хотя Прохор представил Елену как «подругу детства», очевидцы отметили явные признаки их близости.

«Интригующие обнимашки», — написала одна из комментаторов.

Ранее селебритиз вместе сфотографировались на вручении премии «Успешные люди».

37-летний Прохор Шаляпин стал знаменитым благодаря продюсеру Виктору Дробышу. Расставание певца с ним в 2007 году проходило со взаимными обвинениями и скандалами.

Известно, что Елене после смерти бабушки досталась ее дача и коллекция бриллиантов, так что она вполне может считаться обеспеченной невестой. В октябре 2020 года она сообщила журналистам, что влюбилась.



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