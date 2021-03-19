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Шоу-бизнес

«Успех таких отношений неизбежен»: Оксана Марченко поделилась секретами своей семейной жизни

14:03 19 марта 2021
Венчание Марченко и Медведчука
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Телеведущая Оксана Марченко выпустила третью серию своего авторского проекта «Паломница», в которой раскрывается тема любви и говорится о тонкостях таинства венчания. В этой серии Марченко покажет кадры из личного архива, которые зритель еще никогда не видел, — ее венчание с мужем. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

Также ведущая в серии посетит два православных монастыря — Ионинский в столице и Ольшанский под Киевом. По словам телеведущей, фильм даст ответ на самый главный вопрос для многих людей, — как найти свою любовь и прожить с ней жизнь счастливо.

«Любовь — это слишком серьезная тема, чтобы относиться к ней легкомысленно. Если мы говорим о любви, а не о страсти… Любовь — это выбор, который человек делает осознанно. Потому что полюбить легко, а любить — очень сложно. В этом вся суть: любить нужно будет и тогда, когда острота чувств угаснет, и когда придут проблемы, и когда избранник или избранница могут измениться физически… Любовь — это ежедневная работа над собой, которая никогда не кончается… Если это принимают двое — это обоюдная ответственность, которая неизменно приведет к счастью. Эта дорога не усыпана розами, на ней много препятствий, но, если двое вооружены формулой „мы и это переживем — и пойдем дальше“, успех таких отношений неизбежен», — написала Оксана Марченко на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, как Оксана Марченко несла послушание на монастырской кухне и узнала секретный рецепт приготовления знаменитых лаврского постного борща и рыбных котлет.

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