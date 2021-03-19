«А это наше ложе…» Наташа Королева впервые оказалась на Мальдивах
Певица Наташа Королева, которая недавно вызвала спор среди подписчиков изменениями в своей фигуре, показала видео со своего отдыха на Мальдивских островах. Она опубликовала ролики в сториз Instagram.
«Я на Мальдивах впервые, но, конечно, впечатления очень…» — восхищенно восклицает Наташа Королева.
«Ну что, по многочисленным просьбам снимаю наше бунгала», — комментирует она второе видео, показывая мини-бар, чайник и другие предметы.
«А это наше ложе…» — заявляет Наташа Королева в следующем ролике. Также она демонстрирует «бардачок» и «лирический вид» из окна.
Ранее сообщалось, что Наташа Королева опубликовала видео, на котором она рискнула показать без макияжа, и сразу подверглась атаке многочисленных подписчиц.
Фото из Instagram Наташи Королевой734
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