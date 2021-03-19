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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук трогательно поздравил сына с днем рождения

14:51 19 марта 2021
Владимир Остапчук с сыном

Телеведущий Владимир Остапчук трогательно поздравил сына с днем рождения. Эвану исполнилось три года. Звездный отец опубликовал фото с мальчиком в Instagram и посвятил ему трогательные строки.

«Любимый сын. Тебе сегодня 3, целых три года. Ты мой принц, моя гордость и моя безусловная любовь. Я всегда буду рядом и всегда буду тебя обожать. Твой папуся», — написал Остапчук.

На опубликованных видео Владимир Остапчук показал, как поздравлял сына. Скорее всего, это происходило в детском саду, где он навещает Эвана, пока в судебном порядке определяются часы общения родителей с детьми после развода.

Владимир подарил сыну его любимые машинки, передал презент и от бабушки.

Остапчук поделился, что не может найти общий язык с бывшей супругой, поэтому сейчас видится с дочкой Эмилией и сыном Эваном только мельком в школе и в садике.

Недавно бывшая жена Остапчука Елена Войченко впервые после развода появилась на публике с новым мужчиной. Она подчеркнула, что Владимир не принимает участия в их с детьми жизни.

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