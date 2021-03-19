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Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой «взорвал» американское караоке

15:14 19 марта 2021
Никита Пресняков

Никита Пресняков, который вместе с супругой Аленой Красновой отдыхает в Майами, успешно попробовал силы в местном караоке. Видео выступления он опубликовал в сториз Instagram.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков продемонстрировал вокальные данные на вечеринке в клубе в Майами. Его участие в караоке буквально взорвало зал — собравшие хором подпевали Никите.

Напомним, что Никита Пресняков — фигурант базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины. Он проводил незаконную концертную деятельность в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что в Майами отличилась своими вокальными данными и фотомодель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова, — она тоже с успехом выступила в караоке, будучи при этом в откровенном наряде.

Фото из Instagram Никиты Преснякова

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