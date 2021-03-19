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Шоу-бизнес

Леонтьев обратился к Пугачевой с пронзительными словами

15:33 19 марта 2021
Архивное фото

Известный советский и российский певец Валерий Леонтьев 19 марта отмечает день рождения — ему исполнилось 72 года. С этим праздником давнего друга поздравила Алла Пугачева.

«С Днём Рождения, верный друг, прекрасный человек и великолепный артист, ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ!!! Обнимаю тебя крепко-крепко», — написала она в Instagram.

В ответ растроганный певец также пожелал Примадонне «только ярких и счастливых дней в жизни».

Напомним, совсем недавно Валерий Леонтьев активно отдохнул на вечеринке в честь дня рождения Аллы Крутой — младшей сестры известного композитора Игоря Крутого. Гости оценили как отличную спортивную форму «Казановы», так и его пластику.

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