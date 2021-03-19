72-летний Валерий Леонтьев засветил голый торс

Певец Валерий Леонтьев, которому в пятницу, 19 марта, исполнилось 72 года, объявил о выпуске нового альбома и предстал с просвечивающемся сквозь футболку торсом. Он опубликовал видео в своем Instagram.

«В свой день рождения я хочу подарит вам свой новый EP альбом «На крыльях любви», — сказал Валерий Леонтьев. Певец отметил что в релиз вошли песни, написанные композитором Алексеем Гарнизовым. При этом популярный исполнитель предстал на видео в прозрачной футболке на голом торсе.

Напоминаем, Валерий Леонтьев занесен в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что на вечеринке в честь дня рождения сестры известного композитора Игоря Крутого Леонтьев впечатлил зрителей тем, как лихо отплясывал.

Фото из Instagram Валерия Леонтьева

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