Слава Каминская игриво перемахнула через забор

Слава Каминская, решившая записать первый сольный хит после распада популярной группы «НеАнгелы», продемонстрировала свое неумение правильно парковать авто.

Таким образом, чтобы добраться до автомобиля, ей пришлось перелезать через ограждение.

«Тяжела и неказиста жизнь народного артиста», — звучит мужской голос за кадром.

Затем этот же голос отмечает прелести пятой точки певицы.

Напомним, ранее Каминская продемонстрировала в «сториз», как она нарушает правила дорожного движения.



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