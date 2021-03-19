Высокие отношения: Людмила и Мария Максаковы пообщались друг с другом стихами
Певица Мария Максакова, которая несколько лет не общается со своей матерью Людмилой, обменялась с ней стихотворениями. Об этом сообщает КП.ру.
«Мама мне прислала стихотворение Пастернака, я ей ответила стихотворением Бродского», — заявила Мария Максакова.
Она процитировал отправленный стих:
«Сверни с проезжей части в полу-
слепой проулок и, войдя
в костёл, пустой об эту пору,
сядь на скамью и, погодя,
в ушную раковину Бога,
закрытую для шума дня,
шепни всего четыре слога:
Прости меня…»
Людмила Максакова в ответ написала:
«Учись прощать… Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.
Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.
Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.
Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб ты был прощен сам…»
Напомним, на откровения Марии Максаковой негативно отреагировали в России.143
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