Высокие отношения: Людмила и Мария Максаковы пообщались друг с другом стихами

Певица Мария Максакова, которая несколько лет не общается со своей матерью Людмилой, обменялась с ней стихотворениями. Об этом сообщает КП.ру.

«Мама мне прислала стихотворение Пастернака, я ей ответила стихотворением Бродского», — заявила Мария Максакова.

Она процитировал отправленный стих:

«Сверни с проезжей части в полу-

слепой проулок и, войдя

в костёл, пустой об эту пору,

сядь на скамью и, погодя,

в ушную раковину Бога,

закрытую для шума дня,

шепни всего четыре слога:

Прости меня…»

Людмила Максакова в ответ написала:

«Учись прощать… Молись за обижающих,

Зло побеждай лучом добра.

Иди без колебаний в стан прощающих,

Пока горит Голгофская звезда.

Учись прощать, когда душа обижена,

И сердце, словно чаша горьких слез,

И кажется, что доброта вся выжжена,

Ты вспомни, как прощал Христос.

Учись прощать, прощать не только словом,

Но всей душой, всей сущностью своей.

Прощение рождается любовью

В творении молитвенных ночей.

Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.

Великодушье лечит, как бальзам.

Кровь на Кресте за всех пролита.

Учись прощать, чтоб ты был прощен сам…»

Напомним, на откровения Марии Максаковой негативно отреагировали в России.

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