Теперь стала леди: Jerry Heil похвасталась приобретением земли в Шотландии

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева), которая накануне озвучила цель выйти замуж за «бывшего» Ким Кардашьян Канье Уэста, похвасталась шикарным приданым — с недавнего времени у нее есть собственная земля в Шотландии.

В соцсети она показала земельный сертификат на владение 30 квадратными… сантиметрами земли, которые, согласно ее заявлению, дают ей право официально называться «леди».

«Сегодня перед вами леди Яна Александровна Шемаева, обладательница 30 квадратных сантиметров земли в Шотландии. Возможно, посажу там свеклу и приезжать полоть на каникулах. Так что я тебе не бейби — я леди теперь официально. Отныне прошу называть меня только так», — заявила Яна в Instagram.

Отметим, что в сети действительно предлагают на продажу подарочные сертификаты на владение участками земли в Шотландии. На одном из сайтов минимальная цена покупки стартует с 5 тысяч фунтов стерлингов (столько стоит 1 квадратный фут земли). Причем все документы на участки приходят в уникальной подарочной упаковке.

На данный момент популярным является также приобретение земельных участков… на Луне. Так, еще в 2000 году там купили землю Том Круз и Олег Басилашвили.

Фото скрин видео YouTube

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter