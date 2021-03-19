«Ты не молился — и тебе досталась я»: Оксана Марченко о своем 17-летнем браке с Медведчуком

Оксана Марченко поделилась уникальными кадрами своего венчания с Виктором Медведчуком, состоявшегося в Крыму 17 лет назад в Форосской церкви. Напомним, третья серия «Паломницы» вышла в пятницу, 19 марта, и раскрывает тему любви и Таинства Венчания.

«Мы часто шутим: „Я молилась — и Бог послал мне тебя, ты не молился — и тебе досталась я“. Вспоминая сегодня наше венчание, как будто путешествую во времени. Вот Блаженнейший Владимир, духовник нашей семьи, светлейший человек. Царство ему небесное. Блаженнейший сам предложил нам обвенчаться в Форосской церкви. Это было очень трогательно», — вспоминает Оксана Марченко.

Как отметила телеведущая, Таинство Венчания началось с обручения.

«Мы встали лицом к алтарю, и священник дал нам зажженные свечи, символизирующие чистоту помысла. Звучит молитва, которой Блаженнейший просит Бога о даровании нам детей, любви и других житейских благ. Мне всегда было интересно, почему кольца надевает священник и трижды обменивает их между венчающимися», — рассказала в своем фильме Оксана Марченко.

Наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря, архиепископ Обуховский Иона, принявший участие в съемках, поясняет: «Перстень — это древнейший символ власти. То есть всегда кольцо означает власть над кем-то. Поэтому супругам — и мужу, и жене — дается перстень. Они взаимно друг над другом властвуют. Соответственно, один властвует, другой подчиняется, и наоборот».

Оксана Марченко напомнила, что в Таинстве Венчания есть древние традиции. Например, вопросы, насколько взаимное решение вступить в брак является серьезным, обдуманным и искренним и не связаны ли брачующиеся какими-либо обещаниями с другими людьми. Или же использование венцов.

«Венец — это символ победы, в данном случае — символ победы над плотью. Потому что мы знаем, что исторически всегда люди вступали в брак в целомудренном состоянии. То есть они старались беречь чистоту. Когда на главу венчающихся возлагается венец, это венец победы. Победы над своей плотью, своими страстями. И вот они сейчас, как мученики, увенчиваются венцами, потому что они перетерпели, они победили плоть и получают достойную награду», — объяснил архиепископ Иона.

Телеведущая также поделилась воспоминаниями о том, как им с супругом во время венчания дали выпить вино из одной чаши.

«Вот нам дали испить одну чашу. Это значит, что отныне и радости, и горести мы будем делить пополам. Но самым удивительным для меня было сотворение одного целого из двух людей в этом Таинстве. Это происходит, когда священник трижды проводит пару вокруг аналоя», — говорит Марченко.

Владыка Иона поясняет, что круг — это символ вечности, и хождение трижды вокруг аналоя символизирует вечность, в которой супруги вечно будут супругами.

Напомним, «Паломница» — это цикл фильмов о Боге. Проект не является художественным вымыслом. Это реальное паломничество Оксаны Марченко в православные монастыри Украины.

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