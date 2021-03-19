27.60 / 27.78 32.78 / 33.13
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Учись у мамы: Машу Полякову жестко раскритиковали за неумение петь

18:46 19 марта 2021
Маша Полякова

Маша Полякова, старшая дочь известной певицы Оли Поляковой, представила песню своей группы «Швы», в которой она вокалистка. Ролик опубликован в Instagram музыкального коллектива.

«Как вам цыпочка в оранжевом жилете?» — говорится в подписи к видео.

Но фолловеры явно не в восторге от вокалистки Поляковой — они оставили много резких комментариев: «Лучше не петь». «Бездарность», «Кошмар!» «Боже, какой ужас!», «Да! Вы меня, конечно, извините, но ей до мамы далеко», «Как по мне, то что-то непонятное, ну, это может нравиться кому-то другому», «Пацаны молодцы, Маша не очень», «Ужас. Девочка, это не пение», «Представляю, как ей стыдно будет это слушать, когда она подрастет (и вокально тоже)», «Учись у мамы!».

Ранее Оля Полякова заявила о создании рок-группы «Швы», в которой участвует ее дочь.

Напомним, Маша Полякова «пригрозила» маме, что папе не понравится ее фото с Винником.

Фото из Instagram группы «Швы»

111

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Архивное фото

Леонтьев обратился к Пугачевой с пронзительными словами

Никита Пресняков

Внук Аллы Пугачевой «взорвал» американское караоке

Джо Байден

Джо Байден несколько раз упал, поднимаясь по трапу самолета — в сети появилось видео

Гарри и Лиза

«Потрясающий»: дедушкой для детей Пугачевой и Галкина стал гастрольный импрессарио

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер