Учись у мамы: Машу Полякову жестко раскритиковали за неумение петь

Маша Полякова, старшая дочь известной певицы Оли Поляковой, представила песню своей группы «Швы», в которой она вокалистка. Ролик опубликован в Instagram музыкального коллектива.

«Как вам цыпочка в оранжевом жилете?» — говорится в подписи к видео.

Но фолловеры явно не в восторге от вокалистки Поляковой — они оставили много резких комментариев: «Лучше не петь». «Бездарность», «Кошмар!» «Боже, какой ужас!», «Да! Вы меня, конечно, извините, но ей до мамы далеко», «Как по мне, то что-то непонятное, ну, это может нравиться кому-то другому», «Пацаны молодцы, Маша не очень», «Ужас. Девочка, это не пение», «Представляю, как ей стыдно будет это слушать, когда она подрастет (и вокально тоже)», «Учись у мамы!».

Ранее Оля Полякова заявила о создании рок-группы «Швы», в которой участвует ее дочь.

Напомним, Маша Полякова «пригрозила» маме, что папе не понравится ее фото с Винником.

Фото из Instagram группы «Швы»

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